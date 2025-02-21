В Россию привезли Toyota Rush

В России стали доступны для покупки семиместные кроссоверы Toyota Rush, стоимость которых стартует с 3,4 млн рублей.

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Несмотря на это, семиместные кроссоверы китайского производства сегодня обходятся дороже. Например, GAC GS8 стоит от 3 999 000 рублей, а Geely Okavango – от 3 697 190 рублей.

На вторичном рынке также можно встретить Toyota Rush. В Магнитогорске частный продавец предлагает аналогичный кроссовер за 4 300 000 рублей. Все Toyota Rush оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем 2NR-VЕ мощностью 105 л. с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – задний.