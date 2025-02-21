АвтоВАЗ начал отгрузку новых модификаций Lada Vesta

Российский автопроизводитель в соответствии с планом начал отгрузку дилерам новых модификаций Lada Vesta, оснащенных двигателем 1.8 Evo и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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"Автомобили поступают к дилерам в рамках подготовки старта продаж, дата будет объявлена позднее", - прокомментировали "РГ" в пресс-службе АвтоВАЗа.

Старт производства Lada Vesta с трансмиссией 6МТ состоялся в конце января 2025 года. Известно, что новая коробка рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, адаптирована к работе на российском трансмиссионном масле Rosneft в низкотемпературных режимах.

Также отмечается пониженный уровень шума и вибрации новой коробки.

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ готовится к началам продаж Lada Vesta в обновлённых комплектациях, которые, вероятно, и сформированы на базе машин с силовым агрегатом 1.8 Evo + 6 МТ.

Купить седан Lada Vesta в настоящее время можно начиная от 1 525 000 рублей, цена на универсал Vesta SW стартует от 1 655 000 рублей.