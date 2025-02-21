В России выставили на продажу раритетную экспортную «Волгу»

В Саратове продают раритетный советский седан ГАЗ-24 «Волга» в экспортном исполнении. Об этом сообщает «Российская газета».

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«Ретромобиль выпущен в 1981 году, владелец сообщил, что приобретен «Волга» за чеки в легендарном магазине «Берёзка». Всю жизнь машина хранилась в гараже, зимы не видела. Краска - родная, кузов без коррозии и даже без намека на нее»-, сообщает «РГ».

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее стало известно, что в России продают семнадцатилетний седан Kia Spectra с минимальным пробегом.