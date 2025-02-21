В ходе мониторинга сайтов объявлений "РГ" удалось найти в продаже новый BMW X1 2025 года выпуска.

Популярный компакт-кроссовер среди российских фанатов марки BMW представлен в версии с бензиновым мотором объемом два литра и мощностью 204 лошадиные силы.

Авто оборудован роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Цена на баварский кроссовер составляет внушительные 4 999 000 рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что в РФ начались продажи новой Mazda CX-5.