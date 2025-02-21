Везде ли ход: необычные внедорожники

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Hyundai Casper Electric Cross. 3,6-метровый электрический кроссовер получил на южнокорейском рынке «внедорожное» исполнение.
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Hyundai Casper Electric Cross. 3,6-метровый электрический кроссовер получил на южнокорейском рынке «внедорожное» исполнение. 
© Motor.ru
От исходника оно отличилось серебристыми пластинами защиты, накладками на пороги и особыми колёсами диаметром 17 дюймов. Уже в «базе» предусмотрены крышной багажник, диодная светотехника, матовый зелёный окрас и обновлённая графика задних фонарей.
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От исходника оно отличилось серебристыми пластинами защиты, накладками на пороги и особыми колёсами диаметром 17 дюймов. Уже в «базе» предусмотрены крышной багажник, диодная светотехника, матовый зелёный окрас и обновлённая графика задних фонарей. 
© Motor.ru
В двухцветном салоне зелёный колер вторит облику, а декоративные элементы дополнены неоновыми вставками. В остальном интерьер стандартный. Новинка снабжена более мощным двигателем спереди, развивающим 115 лошадиных сил против 96. Тяга не изменилась — 147 Нм.
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В двухцветном салоне зелёный колер вторит облику, а декоративные элементы дополнены неоновыми вставками. В остальном интерьер стандартный. Новинка снабжена более мощным двигателем спереди, развивающим 115 лошадиных сил против 96. Тяга не изменилась — 147 Нм. 
© Motor.ru
Аккумулятор тоже новый: его ёмкость равна 49 киловатт-часам вместо 42, дальнобойность составляет 285 километров. Подзарядить батарею с 10 до 80 процентов удастся всего за полчаса. Продажи машины на родине марки уже начались.
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Аккумулятор тоже новый: его ёмкость равна 49 киловатт-часам вместо 42, дальнобойность составляет 285 километров. Подзарядить батарею с 10 до 80 процентов удастся всего за полчаса. Продажи машины на родине марки уже начались. 
© Motor.ru

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Volvo EX30 Cross Country. Шведская компания тоже представила внедорожный электромобиль. Полноприводная версия получила расширители арок, опциональные покрышки для бездорожья и чёрную заглушку на передней части.
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Volvo EX30 Cross Country. Шведская компания тоже представила внедорожный электромобиль. Полноприводная версия получила расширители арок, опциональные покрышки для бездорожья и чёрную заглушку на передней части. 
© Motor.ru
Клиренс по сравнению с исходником увеличили на 19 миллиметров, а заднюю подвеску немного «распустили» для улучшения ходовых качеств вне дорог. Спереди и сзади установили защитные пластины. Внутри предусмотрели множество мест для хранения вещей.
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Клиренс по сравнению с исходником увеличили на 19 миллиметров, а заднюю подвеску немного «распустили» для улучшения ходовых качеств вне дорог. Спереди и сзади установили защитные пластины. Внутри предусмотрели множество мест для хранения вещей. 
© Motor.ru
В комплектацию вошли мультимедийная система с сервисами Google и комплекс вспомогательных электронных помощников. За дополнительную плату предложен набор Cross Country Experience с поперечинами, крышным багажником и брызговиками.
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В комплектацию вошли мультимедийная система с сервисами Google и комплекс вспомогательных электронных помощников. За дополнительную плату предложен набор Cross Country Experience с поперечинами, крышным багажником и брызговиками. 
© Motor.ru
Два мотора выдают суммарно 428 лошадиных сил и 543 Нм. Аккумулятор ёмкостью 69 киловатт-часов обеспечивает запас хода до 427 километров.
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Два мотора выдают суммарно 428 лошадиных сил и 543 Нм. Аккумулятор ёмкостью 69 киловатт-часов обеспечивает запас хода до 427 километров. 
© Motor.ru
Audi Q6 e-tron offroad. Немецкая фирма создала хардкорный электрический внедорожник. Для концепта разработали особые редукторы, которые дали возможность увеличить клиренс на 160 миллиметров (до 324) и повысить тягу на колёсах на 50 %.
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Audi Q6 e-tron offroad. Немецкая фирма создала хардкорный электрический внедорожник. Для концепта разработали особые редукторы, которые дали возможность увеличить клиренс на 160 миллиметров (до 324) и повысить тягу на колёсах на 50 %. 
© Motor.ru

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Крутящий момент на десять секунд может возрастать до 13 400 Нм: это на 4400 Нм выше, чем у исходного электромобиля. Колея расширена на четверть метра.
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Крутящий момент на десять секунд может возрастать до 13 400 Нм: это на 4400 Нм выше, чем у исходного электромобиля. Колея расширена на четверть метра. 
© Motor.ru
Максимальная скорость — всего 175 километров в час, зато машина способна преодолеть 45-градусный уклон. Наконец, появились внушительные проушины для буксировки, прожекторы в переднем бампере и крышной багажник с дополнительным светом.
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Максимальная скорость — всего 175 километров в час, зато машина способна преодолеть 45-градусный уклон. Наконец, появились внушительные проушины для буксировки, прожекторы в переднем бампере и крышной багажник с дополнительным светом. 
© Motor.ru
Комбинированная мощность двух электродвигателей может достигать 517 лошадиных сил. Ёмкость аккумулятора — 100 киловатт-часов (доступно 94,9).
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Комбинированная мощность двух электродвигателей может достигать 517 лошадиных сил. Ёмкость аккумулятора — 100 киловатт-часов (доступно 94,9). 
© Motor.ru
Genesis GV60 Mountain Intervention Vehicle. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе дебютировал гусеничный вездеход на основе серийного корейского электрокроссовера.
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Genesis GV60 Mountain Intervention Vehicle. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе дебютировал гусеничный вездеход на основе серийного корейского электрокроссовера. 
© Motor.ru
Он позиционируется как спасательная машина для работы в труднодоступной местности и в непогоду. Вместо колёс появились сноу-траки. Для защиты кузова и пассажиров предусмотрены расширители арок из углепластика, в салоне есть аптечка и средства связи.
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Он позиционируется как спасательная машина для работы в труднодоступной местности и в непогоду. Вместо колёс появились сноу-траки. Для защиты кузова и пассажиров предусмотрены расширители арок из углепластика, в салоне есть аптечка и средства связи. 
© Motor.ru

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Кроме того, электрокар обрёл багажники на крыше и корме. К преимуществам новинки относят безвредность для природы и возможность применять автомобиль в роли генератора (при помощи V2L).
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Кроме того, электрокар обрёл багажники на крыше и корме. К преимуществам новинки относят безвредность для природы и возможность применять автомобиль в роли генератора (при помощи V2L). 
© Motor.ru
Исходная модель бывает задне- или полноприводной. В первом варианте отдача равна 228 лошадиным силам и 350 Нм, во втором — 318 силам и 605 Нм либо 435 л. с. и 605 Нм в модификации Performance.
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Исходная модель бывает задне- или полноприводной. В первом варианте отдача равна 228 лошадиным силам и 350 Нм, во втором — 318 силам и 605 Нм либо 435 л. с. и 605 Нм в модификации Performance. 
© Motor.ru
Genesis GV80 Desert Edition. Кроме того, корейская премиальная марка создала «раллийную» версию своего топливного кроссовера для знаменитого гонщика Жаки Икса: 80-летний бельгиец выступает амбассадором бренда.
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Genesis GV80 Desert Edition. Кроме того, корейская премиальная марка создала «раллийную» версию своего топливного кроссовера для знаменитого гонщика Жаки Икса: 80-летний бельгиец выступает амбассадором бренда. 
© Motor.ru
Новшества ограничиваются лифтом подвески, а также появлением дополнительного света, силового багажника на крыше, усиленных буксировочных проушин и покрышек для бездорожья.
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Новшества ограничиваются лифтом подвески, а также появлением дополнительного света, силового багажника на крыше, усиленных буксировочных проушин и покрышек для бездорожья. 
© Motor.ru
Ещё заявлено, что кроссовер получил функцию ночного видения. Салон стоковый, и о реальном офф-роуде речи не идёт.
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Ещё заявлено, что кроссовер получил функцию ночного видения. Салон стоковый, и о реальном офф-роуде речи не идёт. 
© Motor.ru

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Бело-синяя окраска кузова выполнена в стиле гоночного шлема легендарного спортсмена. Под капотом есть рисунок с автографом пилота.
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Бело-синяя окраска кузова выполнена в стиле гоночного шлема легендарного спортсмена. Под капотом есть рисунок с автографом пилота. 
© Motor.ru

Успех серьёзных внедорожников не даёт покоя производителям, в гамме которых нет подобных машин. В результате появляются вездеходы на базе не самых подходящих для этого моделей. Причём если серийные версии ограничиваются довольно скромным объёмом доработок, то в случае с концепт-карами фантазия авторов ничем не ограничена. Только в нынешнем году дебютировали безумный немецкий прототип и модификация шведского кроссовера для пересечённой местности, а также «брутальный» компакт, гусеничный внедорожник и «раллийный» автомобиль родом из Южной Кореи.

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