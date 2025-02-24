В России сильно снизились цены на Omoda C5

C5 2024 модельного года сейчас можно приобрести с максимальной выгодой до 780 000 рублей. Самая большая скидка предоставляется на комплектацию Supreme с 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил, семиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом.

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Сейчас её стоимость составляет 2 479 900 рублей (было 3 259 900 рублей). Для потенциальных покупателей действует комбинированная программа — trade-in, кредитные льготы, а также сезонная акция «Зимняя выгода».

Базовые версии, оснащённые 1,5-литровым двигателем мощностью 147 «лошадей», вариатором и передним приводом в комплектации Fun стали на 480 тысяч дешевле и стоят от 1 889 900 рублей. Скидка комплектации Lifestyle и Ultimate сейчас доходит до 700 тысяч, а версии Active — до 740 тысяч рублей.

Продажи Omoda C5 в России стартовали осенью 2022 года, в декабре 2024-го начались поставки рестайлинговой версии. Обновлённая модель немного изменилась внешне, но технические характеристики не поменяла.