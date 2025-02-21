В каких случаях нельзя конфисковывать авто у водителей

ВС РФ определил, когда забирать машины у пьяных водителей нельзя. Конфискация автомобилей у нетрезвых водителей, а также у тех, кто допускает систематические грубые нарушения правил движения, возможна не во всех случаях.В частности, забирать транспорт запрещено, если нарушитель не является собственником. К такому выводу пришёл Верховный суд России в ходе рассмотрения дела автомобилиста из Москвы, пишут IZ.RU.

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Согласно материалам, в августе 2023 года столичные гаишники задержали водителя, который находился за рулём в нетрезвом виде. Ранее он уже был лишён прав за это нарушение, так что в его отношении было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261.1 УК РФ.

Перовский суд приговорил москвича к лишению водительских прав на 2,5 года, 240 часам обязательных работ, а также конфисковал в доход государства предмет нарушения, то есть машину.

Однако мужчина с приговором не согласился и обжаловал решение, так как не быв владельцем автомобиля. В итоге дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону нарушителя, так как примерно за месяц до совершения преступления водитель продал то самое транспортное средство лизинговой компании, после чего заключил с ней договор и продолжит ездить на нём.

Однако российское законодательство предполагает конфискацию только того имущества, собственником которого является обвиняемый по уголовному делу.

«Таким образом, для применения положений пункта «д» части 1 статьи 104 УК РФ необходимо наличие совокупности двух обстоятельств: принадлежность транспортного средства обвиняемому и использование им транспортного средства при совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ», — подчеркнули в ВС РФ.

В итоге часть решения о конфискации транспортного средства была отменена, остальная часть приговора осталась в силе.