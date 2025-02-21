Mercedes-Benz за три года выпустит десятки новинок

Mercedes-Benz решил не отказываться от двигателей V8 и V12. В анонсированном сегодня продуктовом плане есть место и для них, хотя электрические силовые установки тоже будут. На ближайшие три годы запланированы десятки запусков — это как новые модели, так и обновленные.

© Motor.ru

Компания Mercedes-Benz анонсировала крупнейшую в своей истории программу по запуску новых продуктов. До 2027 года будут представлены десятки новинок, в том числе с двигателями внутреннего сгорания. На некоторых рынках останутся даже двенадцатицилиндровые агрегаты, так что на долю xEV (электрокары и заряжаемые гибриды) через два года будет приходиться не больше 30% продаж.

Пока всё выглядит не как пересмотр стратегии, а попытка взять паузу. Немцы отказались от идеи делать разный дизайн для топливных машин и электрических — поэтому стилистика будет унифицирована. Начнут с нового CLA, который дебютирует в этом году сразу в двух версиях. Затем нас ждет значительная модернизация S-Class и череда запусков от Mercedes-AMG.

Электрическая версия появится у GLC, C-Class и E-Class, и в каждой найдут применение технологиям, созданным в рамках работы над прототипом Vision EQXX. Для моделей предложат несколько типов батарей: LFP, NMC, с круглыми ячейками и гибридные LMO/NMC. Последние по удельной энергоемкости приближаются к NMC, но обходятся дешевле.

Что касается топливных двигателей, то они все в той или иной мере будут электрифицированы. В гамму войдут четырех- и восьмицилиндровые агрегаты, соответствующие будущим нормам Евро-7. Также в планах: запуск новой системы steer-by-wire, технологического стека на вычислительной платформе с жидкостным охлаждением, виртуального ассистента на основе поведенческого ИИ и обновление фирменного автопилота.

Наконец, компания продолжит снижать постоянные издержки — в течение трех лет они должны уменьшиться ещё на 10%. Параллельно будет сокращаться штат управленцев и повышаться роль цифровизации и генеративного искусственного интеллекта.