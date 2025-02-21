Под маркой Knewstar на рынок РФ выйдет вторая модель

Марка Knewstar сертифицировала для России вторую модель. Новый автомобильный бренд Knewstar российской публике представили прошлой осенью. Первенцем стал купеобразный кроссовер Knewstar 001: представленная новинка оказалась рестайлинговым вариантом Geely Tugella. При этом сразу было известно, что вскоре компанию этой модели составит ещё один вседорожник — Knewstar 002.

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В Россию автомобили бренда Knewstar приходят из китайского Харбина, где расположен сборочный конвейер, способный ежегодно выпускать 120 000 единиц техники по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой.

Предполагается, что моделью, которая будет называться Knewstar 002, окажется Geely Atlas. Это один из хитов российского рынка: в прошлом году было продано 20 392 таких автомобиля. Его актуальная цена — от 3 517 190 ₽.

Между тем, в Белоруссии стартовало производство Geely Preface. В ближайшее время машины появятся и в нашей стране.