Exlantix рассекретил интерьер кроссовера ET

В преддверии скорого начала продаж на российском рынке компания раскрыла все подробности о внутреннем оформлении нового паркетника. В компании отмечают, что при разработке интерьера основной задачей было сделать его максимально комфортным, минималистичным, но в то же время технологичным.

© Quto.ru

Модель получи полностью русифицированный мультимедийный комплекс, работающий на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155, беспроводную зарядку для смартфона, акустику с 23 динамиками, трёхзонным климат-контролем с ионизацией и ароматизацией воздуха, атмосферной подсветкой салона,

Список оснащения включает в себя подогрев, вентиляцию и массаж сидений, а переднее пассажирское кресло дополнительно оборудовано памятью настроек и выдвижной оттоманкой для ног, а разложить его в ложе с максимальным углом наклона в 120 градусов можно при помощи одной кнопки. В отделке модели используются кожа Nappa и алькантара, а также мягкий пластик.

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

Также известно, что на всех машинах в России будут установлены система полного привода с электронной имитацией блокировок и предустановленные режимы езды, в том числе внедорожные «Снег» и «Песок» — последний позволяет преодолевать сложные участки дороги с уклоном до 50%. Помимо этого, автомобили обзаведутся пневмоподвеской с системой адаптации жёсткости амортизаторов и возможностью регулировать дорожный просвет до 240 мм. С максимальным клиренсом модель сможет двигаться со скоростью до 40 км/ч.

На старте продаж на российском рынке будут представлены две модели бренда: четрёхдверное купе ES и кроссовер ET. Обе модели будут предложены с электрической и гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий как генератор, питающий аккумулятор ёмкостью 43 кВтч.