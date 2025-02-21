Концерн Stellantis представил фирменный автопилот STLA AutoDrive. Он позволяет не держать руки на руле и вообще не смотреть на дорогу, но работает только на скоростях до 60 километров в час. В будущем порог обещают поднять до 95 километров в час и адаптировать систему под бездорожье.

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Разработка Stellantis соответствует третьему уровню автономности по шкале SAE. Автопилот не слепнет ночью и при плохой погоде, но работает только на скоростях до 60 километров в час. Для сравнения: мерседесовский Drive Pilot управляет машиной вплоть до 95 км/ч с перспективой к концу десятилетия поднять планку до 130 км/ч. Помимо SAE Level 3, STLA AutoDrive 1.0 может работать как обычная система Level 2 (требует держать руки на руле) или Level 2+ (можно убрать руки, но смотреть только на дорогу), причем скоростной порог в этом случае выше.

По словам компании, автопилот идеально подойдет для поездок по городу. О готовности системы взять управление на себя сообщают визуальные и аудиоуведомления, и после нажатия кнопки водитель может заниматься посторонними вещами: смотреть фильмы, читать книгу или просто разглядывать окружающий пейзаж. Поддерживать дистанцию, разгоняться, рулить и тормозить будет электроника. Автопилот якобы ведет себя как человек, а чтобы его сенсоры и датчики не забивались грязью, есть система их очистки.

Данные STLA AutoDrive получает из облака, поэтому может совершенствоваться по мере выхода новых прошивок. Адаптировать его под требования разных рынков тоже не составляет труда. В следующих обновлениях верхний скоростной порог работы системы сдвинут к 95 километрам в час. Плюс на некоторых моделях появится внедорожная версия автопилота.