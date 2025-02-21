Таксисты попросили избавить их от российских автомобилей

Глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не утверждать актуальную версию законопроекта о российских автомобилях в такси, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной думе.

Документом предусмотрено обязательное использование таксопарками, а также самозанятыми водителями машин исключительно российского производства.

По мнению Жмакина, такие требования повлекут массовую потерю работы среди самозанятых. В обращении он объясняет, что цены на отечественные машины для большинства его коллег просто запредельные, при этом действующие программы льготного кредитования и лизинга на них не распространяются. Подобные требования могут выполнить только крупные таксопарки, отмечает глава ОСР.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что в настоящий момент у перевозчиков уже фиксируются финансовые проблемы, вызванные подорожанием новых автомобилей и увеличением расходов на их обслуживание. Усугубление ситуации подтолкнёт водителей искать альтернативные источники дохода, что отрицательно повлияет на сегмент.

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Служба заказа такси «Максим» отмечает, что в большей части России — в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке — доля отечественных машин составляет от 5% до 30%. В Центральной России ситуация чуть лучше — от 20% до 40%.

Соответствующий законопроект, который касается не только такси, но и сервисов каршеринга, был подготовлен главой комитета Совета федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутенёвым. В пояснительной записке к проекту закона сделан упор исключительно на экономическую выгоду для производителей и государства — использование автомобилей локального производства позволит сформировать потенциал для его сбыта, что составит около 100 тысяч единиц в год.