Alpine назвал дату дебюта футуристичного кроссовера A390

Alpine раскрыла дату дебюта футуристичного кроссовера A390. Электрокросс с низкой посадкой, который в самой Alpine называют «спортивным фастбэком», увидит свет 27 мая 2025 года. Он разделит платформу с Nissan Ariya, получит электрическую установку мощностью более 600 сил в «топе» и систему векторизации тяги, а внешне почти полностью (вернее, на 85 процентов) повторит необычный шоу-кар A390_β.

© Motor.ru

На пока единственном тизере видна передняя часть A390 с 12 треугольными светодиодными элементами, которая кажется почти такой же, как у прошлогоднего концепта.

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

Вероятно, 15 процентов отличий от A390_β придутся в основном на интерьер: у шоу-кара были распашные двери, отсутствовала центральная стойка, а «дизайнерские» ковшеобразные сиденья соседствовали с рулем-штурвалом. В его центр, по задумке Alpine, нужно вставлять ключ-кристалл, чтобы запустить автомобиль.

«Товарный» Alpine A390 построят на платформе Renault Group AmpR Medium (прежнее название — CMF-EV), на которой также базируются Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya.

В продажу новинка поступит в конце 2025 года. A390 станет вторым из трех автомобилей серии Dream Garage. Первым стал хэтчбек A290, а завершит серию «зеленый» преемник купе А110.