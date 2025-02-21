Внедорожник и пикап Rivian обзавелись спецверсиями для пустыни

Американские электрические внедорожник Rivian R1S и пикап Rivian R1T выпускаются с 2021 года, но только сейчас обзавелись первыми заводскими спецверсиями под названием California Dune, эти машины имеют ряд косметичесих особенностей и улучшенную проходимость на бездорожье.

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В прошлом году Rivian R1S и R1T пережили техническую модернизацию, версии California Dune имеют трёхмоторную силовую установку (один мотор на передней оси, два на задней), максимальная совокупная отдача которой — 862 л.с. и 1495 Нм, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает всего 2,9 с. Ёмкость батареи — 141,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 530 км по циклу EPA.

К особенностям версий California Dune относятся одноимённый бежевый цвет кузова, 20-дюймовые колёса особого дизайна (серого либо бежевого цвета), сэндтраки Maxtrax на крыше, двухтоновая кожаная отделка салона (чёрный и бежевый цвета), коврики особого дизайна и шильдики California Dune. В стандартное оснащение входит пакет All-Terrain Package с девятью ездовыми режимами, усиленной защитой днища, вседорожными шинами Pirelli Scorpion All Terrain Plus (275/65 R 20) и компрессор для подкачки шин. У пикапа грузовой отсек снабжён защитной шторкой с электроприводом.

Внедорожник Rivian R1S California Dune стоит от 105 900 долларов, пикап Rivian R1T California Dune — от 99 900 долларов. Это довольно выгодное предложение, потому что ровно столько же стоят обычные Rivian R1S и Rivian R1T с трёхмоторной силовой установкой, для которых пакет All Terrain Plus предлагается в виде опции за 3700 долларов. Тираж версий California Dune будет ограничен, но точную цифру компания Rivian не называет.

Также на этой неделе компания Rivian опубликовала финансовый отчёт за 2024 год. Прибыли Rivian по-прежнему не приносит, чистый убыток на конец декабря 2024 года составил 4,746 млрд долларов против 5,432 млрд долларов на конец декабря 2023 года. Продажи Rivian в 2024 году составили 51 579 машин, что на 2,9% больше продаж в 2023 году.

В этом году Rivian ожидает снижения продаж на фоне геополитической турбулентности и агрессивной тарифной политики действующего президента США Дональда Трампа, из-за которой и без того недешёвые электромобили Rivian могут стать ещё дороже. Недавно Rivian стала активнее продавать свои электрические фургоны Delivery 500 и Delivery 700, а также готовится к запуску более доступных кроссоверов Rivian R2 и Rivian R3 — они ожидаются в 2026 и 2028 годах соответственно.

Финансовую устойчивость Rivian в ближайшие годы обеспечит дорогостоящая сделка с концерном Volkswagen, которому Rivian будет поставлять программное обеспечение и ряд электронных комплектующих.