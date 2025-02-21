На бывшем заводе Mercedes-Benz запускают производство автомобилей нового бренда

В России появятся автомобили нового бренда Esteo. По данным портала «Китайские автомобили», компания завершила сертификацию трех кроссоверов, которые представляют собой перелицованные модели бренда Exeed. Примечательно, что Esteo – абсолютно новая марка, которая не представлена в КНР или других странах. Представителем нового для отечественного рынка автобренда стала компания «Эстео Рус».

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Бренд Esteo получил ОТТС на три кроссовера 33T, 51M и T4, которые представляют собой перелицованные версии моделей Exeed LX, TXL и RX. Перечисленные машины давно продаются в России, поэтому уже сейчас можно говорить о характеристиках моделей новой марки. К примеру, кроссовер Esteo 33T будет идентичен 4520-миллиметровому Exeed LX. Оригинальный китайский кроссовер приводит в движение 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с семидиапазонным «роботом». Привод – полный или передний.

Esteo 51M станет перелицованной версией Exeed TXL, габариты которого составляют 4780 миллиметров в длину при 2800-миллиметровой колесной базе. В зависимости от комплектации модель оборудуют 1,6-литровым мотором мощностью 194 лошадиные силы или 197-сильным двигателем. Агрегаты сочетаются с семиступенчатым «роботом» или восьмидиапазонным «автоматом».

Esteo T41 станет копией кросс-купе Exeed RX. Базовая китайская модель оснащается 197-сильным мотором объемом два литра, который комплектуется семиступенчатым «роботом». Для топовых версий автомобиля доступен 249-сильный двигатель того же объема. В качестве трансмиссии – аналогичный «робот» или восьмиступенчатый «автомат».

В середине февраля стал известен модельный ряд нового отечественного бренда Tenet. Все три модели производителя станут перелицованными копиями кроссоверов Сhery.