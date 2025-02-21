В выходные ГАИ объявила сплошные проверки на дорогах Москвы и регионов

В Госавтоинспекции предупредили, что с пятницы 21 февраля и до конца выходных во всех регионах страны и российской столице будут проводится массовые и сплошные проверки водителей

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Российских водителей предупредили о массовых проверках ГАИ на дорогах страны. ГАИ напоминает о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения. Однако только с начала этой недели к ответственности за управление автомобилем с признаками опьянения в Москве были привлечены более 250 водителей.

Из них у 90 водителей было установлено состояние опьянения, в 148 человек отказались проходить процедуру освидетельствования. Ещё 16 водителей сели за руль в нетрезвом виде повторно, будучи лишёнными прав, за что теперь им грозит уголовная ответственность, сообщают «Известия».

«Увидев, что человек в нетрезвом виде садится за руль, ведёт себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными — сообщите об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — заявил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее стало известно, что 23 февраля в Москве все городские парковки будут бесплатными во всех зонах. «Оставить автомобиль без оплаты можно на всех улицах города, в том числе на парковках по 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа», – говорится в сообщении столичного мэра. Парковки становятся бесплатными по воскресеньям и в государственные праздники в соответствии с решением правительства Москвы.