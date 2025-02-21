Toyota отзовет 170 тысяч минивэнов Sienna из-за дефекта с креплениями сидений

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Компания Toyota Motor North America анонсировала отзыв 167 802 минивэнов Sienna, реализованных в США. Отзыву подлежат модели выпуска с 13 октября 2020 года по 27 января 2025 года на заводе Toyota в американском Принстоне, штат Индиана.

Согласно данным федерального агентства по безопасности NHTSA, проблема у минивэнов связана с ненадежным креплением болтов третьего ряда сидений.

Ошибка чревата тем, что спинки сидений могут не выдержать необходимую нагрузку в случае аварии. Из-за этого дефекта кроме угрозы травмирования пассажиров нарушаются сразу три федеральных стандарта безопасности.

Всем владельцам указанных моделей с 14 апреля 2025 года разошлют уведомления. Дилеры проведут необходимые работы бесплатно, на текущий момент Toyota не получила ни одной жалобы, связанной с этим дефектом.