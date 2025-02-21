В Тольятти начнут строить новую дорогу

Речь идет о необходимости обустройства дороги по улице Казачьей, она находится в микрорайоне Жигулевское море, входящем в состав Комсомольского района.

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Местные жители с нетерпением ждут, когда у них положат асфальт.

Отметим, что на территории, где проходит эта улица, ранее многодетным выдавались земельные участки под строительство жилья по соответствующей госпрограмме. Дома возводятся, там проживают семьи. Но дороги с твердым покрытием нет по сей день.

Илья Сухих сообщил, что проект строительства будущей магистрали уже разработан и получено положительное заключение госэкспертизы.

Однако сейчас требуется скорректировать документацию и уточнить сметную стоимость реализации. Руководитель заверил, что в ближайшее время администрация будет обращаться в гордуму к депутатскому корпусу с просьбой внести поправки в бюджет, чтобы изыскать в нем средства на корректировку проекта.

Сухих пояснил, что непосредственно к работам по строительству автомобильного пути на Казачьей рассчитывают приступить в 2026 году.

Ранее в Тольятти утвердили список дорог для ремонта в 2025-м.