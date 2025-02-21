Tesla отзывает тысячи машин из-за проблем с усилителем руля

Американская автомобильная компания Tesla отзывает свыше 376 тысяч своих электромобилей из-за проблем с усилителем руля, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США, на который ссылается РИА Новости.

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Речь идет о некоторых автомобилях марки Model 3 и Model Y 2023 года выпуска с программным обеспечением версии до 2023.38. Выяснилось, что печатная плата в электронном усилителе руля может испытывать перенапряжение, что приводит к потере функций устройства, когда авто останавливается, а затем снова ускоряется.

При этом компания уже выпустила бесплатную обновленную версию программного обеспечения, Tesla планирует разослать письма с уведомлениями 25 марта.

Ранее Tesla отозвала более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck. Это коснулось автомобилей, произведенных с 6 ноября 2023 года по 30 июля 2024 года. Причиной отзыва стала неисправностью инвертора привода, что может повысить риск аварии. Сервисная служба Tesla заменит его бесплатно.