Летающий электрокар впервые облетел другое авто на тестах

Летающий электрокар впервые на тестах перелетел через другой автомобиль

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Специалисты стартапа Alef из США на протяжении последних десяти лет трудятся над разработкой электромобиля с возможностью вертикального взлёта и посадки.

И вот во время недавних тестов прототип летающего электромобиля впервые облетел другое транспортное средство на трассе. Отмечается, что электротяги новинки достаточно, чтобы преодолеть по дороге до 350 км без подзарядки, а по воздуху – до 200 км. В планах компании увеличить эти показатели за счет водородной силовой установки.

Примечательно, что уже есть заказы на первые модели, ориентировочно цена такой модели составляет 300 тыс. долларов (примерно 26,5 млн рублей по текущему курсу). Поставки планируется начать уже в конце текущего года. В 2026 году планируется представить бюджетную модель по цене 35 тыс. долларов (порядка 3,097 млн рублей).