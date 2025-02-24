В США продают гибрид Chevrolet Camaro и мотоцикла Honda

Самодельное транспортное средство построил энтузиаст из Калифорнии. Несмотря на то что техника доступна к покупке за 9100 долларов (примерно 800 тысяч рублей по текущему курсу), автор проекта сообщил в объявлении, что гибрид потребует вложений от нового владельца. Причем помимо кузовных работ, покупателю придется повозится с технической частью.

© Motor.ru

Самодельное транспортное средство построено на базе мотоцикла Honda Valkyrie, который выпускали с 1997 по 2003 год. Байк оборудовали полуторалитровой оппозитной «шестеркой», отдача которой составляла 101 лошадиную силу. Этим агрегатом, который требует ремонта карбюраторов, и оборудован гибрид.

© David Bauer

© David Bauer

© David Bauer

В первой итерации классический байк превратили в трицикл, установив в передней части подвеску от неназванной модели Volkswagen. При этом кузов и двери частично изготовили из стекловолокна. Внешний вид самоделки стилизовали под Chevrolet Camaro 1969 года.

Помимо ремонта двигателя, потенциальному покупателю придется потрудится над кузовными панелями транспортного средства. Приобрести гибрид в недоделанном состоянии можно за 9100 долларов (около 800 тысяч рублей по текущему курсу).

В конце января в Пакистане построили самодельный Tesla Cybertruck. Копию пикапа, под капотом которого установлен классический ДВС, создатель оценил в эквивалент одного миллиона рублей.