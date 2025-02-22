Renault готовит Duster с инновационной системой полного привода

Портал Motor.es поделился снимками прототипа с системой e-4WD. Издание называет новинку «самым эффективным Duster 4x4»: механической связи между осями не будет, сзади появится отдельный электродвигатель. Таким образом, в третьем поколении впервые появится полноприводный Duster с автоматизированной трансмиссией: сейчас версия 4x4 бывает только с «механикой».

© Motor.ru

Инсайдеры считают, что новая трансмиссия дебютирует на более дорогом кроссовере Dacia Bigster, а Duster e-4WD доберётся до европейских дилеров через год — к весне 2026 года.

Концептуально новый «бюджетник» наверняка будет близок к кроссоверам Renault с системой E-Tech 4x4, но мощность гибридной системы точно окажется меньше, а подзарядки от розетки может не быть.

© Motor.es

За всю историю Duster у модели не было электрического полного привода, так что по меркам румынской фирмы это инновация. Интересно, что изначально полным приводом для «Дастера» третьего поколения занимался АвтоВАЗ: в концерне Renault считали, что российские инженеры могут сделать «кроссоверную» трансмиссию с понижающей передачей и постоянным полным приводом.

Вероятно, до рестайлинга Dacia Duster 4х4 будет предлагаться только с ручной коробкой передач, ведь доводка электрического полного привода может затянуться. В Румынии клиентов, которым важны способности вне дорог, завлекают лимитированной спецверсией Adventure, но стоит такой кроссовер недёшево.