Эти марки больше всех заработали на продаже машин в России

Lada и Geely стали лидерами среди автобрендов по выручке на рынке РФ в 2024 году.

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В прошлом году россияне потратили на покупку новых машин около 5 трлн рублей. 49,1% этих денег пришлась на машины пяти марок, включая Lada.

Лидером среди них стала отечественная Lada, на новые машины АВТОВАЗа пришлось 11,8% от всей суммы, потраченной россиянами в 2024 году.

На второй строчке китайская Geely с 11,2% продаж. Далее следует Haval с 10,5% от общего объема расходов. Также в топ-5 вошли Chery и Changan с долями 9,4% и 6,2% соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.