Названы семь самых популярных автоподарков на 23 февраля

В преддверии 23 февраля и 8 марта среди россиян зафиксировали рост спроса на автомобильные аксессуары.

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Об этом «Газете.Ru» рассказали в АГ «Авилон».

«В топ-7 самых популярных аксессуаров вошли: автомобильные адаптеры с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto; портативные проекторы для уличного кино; наборы для пикника, кемпинга; массажные устройства для создания спа-атмосферы в автомобиле; зонты-трости Aurus и кастомные мягкие игрушки Aurus», — отметили в компании.

Также в топ вошли зарядные устройства, адаптеры для электрических и гибридных автомобилей, кастомные ремни безопасности и чехлы из веганской кожи.

В «Авилоне» поясняют, что российские клиенты стремятся к тому, чтобы автомобиль отражал их индивидуальность. Особенно ярко этот тренд проявляется в сегменте люксовых машин (Aurus) и премиальных (Lotus, Zeekr, Lixiang, Avatr). Еще один тренд — рост спроса на экологичные и технологичные аксессуары, отметили в компании.

До этого отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» назвал лучшие подарки для водителей. Их перечислила пресс-служба компании.

В первую очередь компания посоветовала обратить внимание на набор инструментов хорошего качества, который всегда будет кстати для тех, кто «хотя бы изредка крутит гайки».