В Роспатент подали заявки на регистрацию товарных знаков Lada Yarus и Yashma

В Роспатент поданы две заявки на регистрацию товарных знаков Lada Yarus и Lada Yashma. При этом заявитель не раскрывается, следует из данных Роспатента.

Заявки были поданы 17 февраля. Оба товарных знака регистрируются по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди них автомобили, игрушечные модели, а также услуги по ремонту и обслуживанию транспортных средств.

17 февраля также в Роспатент были поданы три заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Ariva и Lada Parus, заявитель также не раскрывался.

В 2024 году "Автоваз" подал несколько заявок на регистрацию товарных знаков, среди которых Ursus, Terum, Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Они также регистрировались по трем классам МКТУ - 12, 28, 37.

В настоящий момент "Автоваз" выпускает модели Granta, Vesta и Niva. В мае 2024 года началось серийное производство автомобилей семейства Largus, а в ноябре - моделей бизнес-класса Lada Aura. Весной 2025 года автопроизводитель начнет выпуск семейства автомобилей Lada Iskra, а в 2026 году - кроссовера Lada B+ Cross на платформе Vesta.