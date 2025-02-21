В Госдуме предложили бороться с автоподставщиками

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил смягчить в некоторых ситуациях наказание для водителей, покинувших место аварии, чтобы уменьшить случаи обмана со стороны автоподставщиков, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Нилов рассказал, что по российскому законодательству водителя накажут в любом случае, если он покинул место ДТП. Виновными признают и тех, что скрылся в места аварии специально, и тех, кто разошелся по обоюдной договорённости, чтобы перепарковаться, и тех, кто покинул место ещё по какой-либо причине без злого умысла.

Этим активно пользуются автоподставщики. А итог чаще всего – до 1,5 лет без права управления авто, – указал депутат.

Он разработал законопроект, который смягчит наказание для некоторых водителей. Дать возможность судьям возможность выбора при назначении наказания. Для этого нужно ввести альтернативные меры – 10 тысяч рублей штрафа, а также сократить срок лишения водительских прав. Таким образом удастся обезопасить россиян от мошенников, которые создают «искусственные» ДТП, обвиняя водителей в том, что они скрылись с места аварии.