Какие машины чаще всего покупают в РФ

Россияне больше всего денег тратят на продукцию АвтоВАЗа. Нехитрый математический расчёт помог установить, что почти половина общей суммы (49,1%) приходится на машины всего пяти марок, среди которых российская Lada и четыре китайских бренда — Chery, Geely, Haval и Changan.

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Доля АвтоВАЗа составляет 11,8% от общей суммы потраченных россиянами денег в прошлом году. Отмечается, что по итогам 2023 года российская марка занимала второе место, а лидировал тогда Chery, который теперь опустился на четвёртое место с долей 9,4%.

А на втором месте по выручке в этот раз Geely, чья доля составляет 11,2%. Третья позиция у Haval с показателем 10,5%. Каждый из них по итогам года сумел подняться на ступеньку в этом рейтинге. Оба бренда за год поднялись в этой рейтинге на одну ступеньку.

Замыкает пятёрку Changan с долей выручки 6,2%. Этот бренд впервые оказался в этом топ-5.

Ранее, отвечая на вопрос журналистов, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия будет допускать на свой рынок те компании, в каких заинтересована сама. Он отметил, что в настоящее время со стороны российских участников сформированы условия по локализации, передаче технологий и контролю над совместными с иностранцами проектами. «От этих принципов мы отступать не станем, и это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду», — подытожил зампред правительства.