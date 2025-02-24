Tesla проводит очередной масштабный отзыв

Почти 400 тысяч электромобилей Tesla Model 3 и Model Y попадают под отзыв. Национальное управление безопасности движения на трассах США сообщило, что американский производитель электрокаров Tesla отзывает более 376 241 машины нескольких моделей из-за проблем с усилителем руля.

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Речь про Model 3 и Model Y 2023 года выпуска с программным обеспечением версии до 2023.38.4.

«Печатная плата электронного усилителя рулевого управления может испытывать перенапряжение, что приводит к потере усиления рулевого управления, когда автомобиль останавливается, а затем снова ускоряется», — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что производитель уже работает над исправлением проблемы — вышло бесплатное обновление программного обеспечения, что должно устранить дефект усилителя рулевого управления.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года именно Tesla стала лидером по числу машин с дефектами в США. За всё время общее число автомобилей, которые подверглись отзывным кампаниям у Tesla, составило 5,1 миллиона. Только грузовики Cybertruck отзывались не менее шести раз за год.