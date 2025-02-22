В Сочи случился транспортный коллапс из-за снега.

Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Сочи завалило снегом. В городе транспортный коллапс, местные и туристы передвигаются на лыжах и сноубордах», — говорится в публикации.

Отмечается, что со снегом в Сочи борются свыше 130 единиц техники. Тем временем жители лепят снеговиков и катаются с горок. По прогнозам синоптиков, снежная погода будет длиться в течение всего дня.

До этого на юге Крыма произошел транспортный коллапс из-за сильного снегопада.

Как сообщали СМИ, на полуостров обрушился дождь с мокрым снегом, из-за чего на дорогах образовался гололед. На трассах наблюдались километровые пробки. Из-за непогоды была закрыта дорога на Ай-Петри.

Власти региона призвали водителей не пользоваться личным транспортом без острой необходимости.