Глава автоконцерна назвал инженеров самым ценным активом предприятия

Глава BYD Ван Чуаньфу: Автопром Китая опередил весь мир на несколько лет.

© За рулем

Автомобили на новых источниках энергии, включая NEV, гибриды и электрокары от китайского автопрома, опережают разработки всего остального мира на три-пять лет.

Об этом заявил председатель правления автоконцерна BYD Ван Чуаньфу в интервью государственной телерадиокомпании CCTV.

«У нас 110 тысяч инженеров, и это самый ценный актив BYD», – с гордостью заявил топ-менеджер.

Он выразил уверенность, что китайские электромобили и гибриды превосходят потенциальных конкурентов из Европы и США не только по уровню технологической проработки, но и с точки зрения организации производственных цепочек. При этом Ван Чуаньфу подчеркнул, что все могут по достоинству оценить эти высококачественные продукты, но для этого мир должен быть более открытым.

Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне действующих в Европе и США повышенных тарифов на ввоз электромобильной техники. А в европейские суды поданы иски автопроизводителей, пытающихся оспорить доппошлины. Решение администрации Вашингтона о надбавке в 10% на товары из Китая может стать причиной нового витка торговой войны. В то же время глава концерна Ford Джим Фарли заявил, что американским автопроизводителям нужен доступ к технологиям Китая в области производства аккумуляторов.