Компания Rivian заявила о «неопределенном будущем»

Американский производитель электромобилей Rivian сообщил о финансовых результатах за четвёртый квартал 2024 года и назвал планы на 2025 год, которые включают поставку от 46 000 до 51 000 EV.

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При этом вендор выразил опасения относительно возможных изменений в государственной политике, озвученных Трампом в отношении отрасли электромобилей. Представители Rivian не уточнили, каким образом эти изменения могут повлиять на результаты, но упомянули о возможной отмене налоговых льгот для EV-отрасли и возврате кредита на строительство завода в штате Джорджия.

Компания выразила надежду на сотрудничество с новой Администрацией и уверенность в создании 7500 рабочих мест на предприятии в Джорджии. Производитель также прогнозирует потерю «сотен миллионов» долларов связанную с расширением бизнеса и введением новых моделей.

Ранее Rivian оказалась в центре внимания Администрации Байдена в свете конкуренции со стремительно растущей отраслью EV Китая.