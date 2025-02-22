В Москве продают фантастически красивый Buick Riviera 1969 года

В России появилась возможность приобрести винтажный Buick Riviera. Buick Riviera традиционно считается самым эффектным купе в линейке автомобилей марки. И это не случайность, ведь изначально одной из главных причин появления модели стала необходимость создания стильной, современной машины, превосходящей по дизайну конкурентов на рынке.

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Это было связано с тем, что в середине прошлого века внешность автомобилей Buick уступала моделям от других брендов, в особенности Ford. Однако модель Buick Riviera, вдохновлённая машинами марки LaSalle и автомобилем Rolls-Royce 25/30, в корне изменила ситуацию.

Изящный автомобиль сразу приковал к себе внимание прессы и водителей. Кроме того, модель не раз служила источником вдохновения для режиссеров и даже литераторов. Так, писатель Миленко Ергович опубликовал роман Buick Riviera о двух боснийских эмигрантах, в 90-х годах уехавших в США, а в 2008 году по книге был снят одноименный фильм.

Помимо этого, модель Riviera появилась в криминальной драме Мартина Скорсезе 1990 года «Goodfellas» («Славные парни»). Представленный на Авито Авто ярко-оранжевый Buick Riviera 1969 года выпуска находится в Москве и оценен продавцом в 5 550 000 рублей.

В движение машину приводит 7,5-литровый двигатель V8 мощностью 370 л.с., благодаря которому автомобиль разгоняется до 100 км/ч примерно за 7 секунд и достигает максимальной скорости 193 км/ч.

Узнаваемый дизайн Buick Riviera стал его визитной карточкой: безрамочные двери, вытянутый кузов с низким профилем, широкие колесные арки и выразительная решетка радиатора с круглыми сдвоенными фарами внутри.

В ходе реставрации модель, представленная на платформе, получила необычные крупные бамперы, придающие автомобилю еще более динамичный вид. Интерьер машины, несмотря на то, что она была выпущена более полувека назад, находится в идеальном состоянии.

Buick Riviera представляет собой поистине культовый автомобиль, который оставил яркий след в истории мирового автопрома. В свое время эта модель произвела настоящий фурор на рынке благодаря уникальному дизайну, мощным техническим характеристикам и премиальному комфорту для пассажиров.