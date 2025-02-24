У внедорожника Tank 400 появится 864-сильная модификация. В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии и характеристики исполнения Hi4-Z. Такой внедорожник внешне почти не отличается от исходного Tank 400 Hi4-T, однако начинка другая. Механической связи между осями нет: сзади только электродвигатель, вместо неразрезного моста ожидается независимая подвеска, карданный вал отсутствует. Пиковая отдача внедорожника — 864 лошадиные силы и 1195 Нм.

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По начинке и шасси Tank 400 Hi4-Z повторил «старший» Tank 500 с аналогичной системой. Однако «четырёхсотый» немного легче (снаряженная масса 2930 кг), поэтому ожидается увеличенный запас хода без активации ДВС (свыше 200 километров) и возможность буксировки прицепа полной массой 2,5 тонны.

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Great Wall не скрывает, что система Hi4-Z более «городская», и на тяжёлом бездорожье себя лучше показывает классическая схема. Зато новый гибрид должен быть динамичнее и экономичнее. Общий запас хода в смешанном цикле WLTC составит 1100 километров. Интересно, что негибридных бензиновых модификаций в Китае у Tank 400 пока нет, хотя в России продаётся только такая.

Главными конкурентами Tank 400 Hi4-Z в Поднебесной станут внедорожники FangChangBao Leopard концерна BYD. Однако старт продаж 864-сильной версии вряд ли состоится в ближайшие дни: скорее всего дебют приурочат к какому-нибудь автосалону. В России Tank 400 развивает 245 лошадиных сил и стоит от 5,8 до 6,2 миллиона рублей без учёта скидок.