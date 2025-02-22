Новый Land Cruiser Prado получит самую «навороченную» версию

26 февраля FAW Toyota покажет флагманскую модель Toyota Land Cruiser Prado 250.

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26 февраля 2025 года станет знаменательной датой для китайского автомобильного рынка: совместное предприятие FAW Toyota представит флагманскую версию своего внедорожника – Toyota Land Cruiser Prado 250.

Сердцем Prado 250, судя по утечкам, останется мощная гибридная силовая установка, развивающая внушительные 330 л.с. В основе лежит 2,4-литровый турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивающей плавное и эффективное переключение. Однако, пока нет подтверждения, останется ли эта силовая установка неизменной или получит какие-либо обновления.

Вместо привычной оптики, флагманский Prado 250, судя по изображениям, получит ретро-футуристический дизайн с круглыми фарами. Также автомобиль получит существенное обновление мультимедийной системы. Два 12,3-дюймовых экрана, один из которых, вероятно, будет цифровым щитком приборов, обеспечат водителю и пассажирам доступ к всей необходимой информации и развлечениям.

Проекционный дисплей позволит сфокусироваться на дороге, не отвлекаясь на мелкие детали. Кроме того, ожидается наличие премиальной акустической системы с 10 динамиками.

Комфорт пассажиров на задних сидениях будет повышен благодаря наличию подогрева и вентиляции дивана. Удобство водителя улучшится за счет функции памяти положений водительского кресла, позволяющей быстро настроить идеальное положение за рулем.

Нельзя не отметить наличие рамы и постоянного полного привода – ключевых элементов, гарантирующих непревзойденную проходимость и надежность, за которые Land Cruiser Prado всегда ценился.