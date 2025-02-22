Новый Land Cruiser Prado получит самую «навороченную» версию
26 февраля FAW Toyota покажет флагманскую модель Toyota Land Cruiser Prado 250.
26 февраля 2025 года станет знаменательной датой для китайского автомобильного рынка: совместное предприятие FAW Toyota представит флагманскую версию своего внедорожника – Toyota Land Cruiser Prado 250.
Сердцем Prado 250, судя по утечкам, останется мощная гибридная силовая установка, развивающая внушительные 330 л.с. В основе лежит 2,4-литровый турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивающей плавное и эффективное переключение. Однако, пока нет подтверждения, останется ли эта силовая установка неизменной или получит какие-либо обновления.
Вместо привычной оптики, флагманский Prado 250, судя по изображениям, получит ретро-футуристический дизайн с круглыми фарами. Также автомобиль получит существенное обновление мультимедийной системы. Два 12,3-дюймовых экрана, один из которых, вероятно, будет цифровым щитком приборов, обеспечат водителю и пассажирам доступ к всей необходимой информации и развлечениям.
Проекционный дисплей позволит сфокусироваться на дороге, не отвлекаясь на мелкие детали. Кроме того, ожидается наличие премиальной акустической системы с 10 динамиками.
Комфорт пассажиров на задних сидениях будет повышен благодаря наличию подогрева и вентиляции дивана. Удобство водителя улучшится за счет функции памяти положений водительского кресла, позволяющей быстро настроить идеальное положение за рулем.
Нельзя не отметить наличие рамы и постоянного полного привода – ключевых элементов, гарантирующих непревзойденную проходимость и надежность, за которые Land Cruiser Prado всегда ценился.