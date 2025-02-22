«Платон» отменил штрафы, начисленные из-за сбоя систем

В компании рассмотрели свыше трёх тысяч обращений от перевозчиков. Оператор заявил, что аннулирует случаи нарушения на ряде дорог из-за средств радиоэлектронной борьбы. В особый режим работы переведены 32 рамки, пишет «Коммерсантъ».

С требованием отключить «Платон» из-за ошибок к Владимиру Путину в начале февраля обратились дальнобойщики юга России. Они связывают некорректную работу бортовых устройств с так называемыми глушилками.

Помехи в работе GPS, ГЛОНАСС и других геолокационных сервисов фиксируются, в том числе, и на карте Flightradar24.