В Россию привезли новый трехосный «Гелик» от Brabus за 1,3 млн евро

По собственной информации «Мотора» на Урале появился вездеход XLP 900 6x6 Superblack. Речь идёт о трёхосной версии Mercedes-AMG G 63 образца 2018 года в интерпретации немецкого ателье Brabus. Кузов и шасси оригинальные, мотор V8 расточен до 4,4 литра, обрел новые турбонагнетатели, поршни, шатуны, коленвал и форсирован до 900 лошадиных сил и 1250 Нм.

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На официальном сайте Brabus аналогичный шестиколёсный вездеход продаётся за 1,3 миллиона евро (121 миллион рублей), а с учётом доставки в Россию и растаможки, ценителю из Екатеринбурга пришлось заплатить и того больше. Покупателя можно назвать настоящим фанатом Brabus и G-Class: недавно он же привёз супервездеход Crawler.

Шестиколёсный «Гелик» отличается от исходника растянутой колёсной базой, портальными мостами, увеличенным до 473 миллиметров клиренсом, общей длиной 6,2 метра и высотой 2,3 метра. Снаряженная масса 900-сильного монстра — 3,67 тонны, поэтому потребуются права категории B. Трёхосный вездеход способен разменять 100 км/ч за 5,2 секунды и разогнаться до 210 км/ч, причём максималка ограничена электроникой.

Заводские шестиколёсные Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 тоже были в тюнинге Brabus, и стоят такие экземпляры немногим дешевле. В России недавно продавался 700-сильный внедорожник с пробегом 1400 километров за 151 миллион рублей, а за рубежом цены колеблются около отметки один миллион евро.