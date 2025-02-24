У российской полиции появился Haval Jolion

Филиал Great Wall совместно с ООО «СТ Нижегородец» разработали спецверсию кроссовера для патрульно-постовой службы. Такой Haval Jolion внешне отличается шильдиком ППС, цветографической схемой полиции и синей балкой, но самое интересное скрыто внутри. На втором ряду отсек для задержанных: на окнах решётки, вместо дивана — жесткая скамья, а взамен ремней поручни.

© Motor.ru

Судя по дискам, роботизированной трансмиссии и отсутствию панорамной крыши, спецавтомобиль базируется на Haval Jolion в «средней» версии Elite. Сейчас такие машины стоят 2,35 миллиона рублей без учёта спецпредложений. Для перевозки задержанных был демонтирован задний диван, установлены перегородки, камеры слежения за салоном, отсек для спецсредств, радиостанция а также дополнительный аккумулятор и аптечка.

© 71.мвд.рф

© 71.мвд.рф

© 71.мвд.рф

© 71.мвд.рф

Пока Haval Jolion для ППС — эксперимент завода в Тульской области и профильной фирмы «Нижегородец». Полицейские протестируют автомобиль в реальных условиях и напишут отзыв. К серийному производству замечания экипажа обещают учесть. Сейчас безальтернативным автомобилем ППС является УАЗ «Патриот», но в текущих условиях завод не всегда успевает выпустить достаточно машин для гражданских заказчиков.

Базовый переднеприводный Haval Jolion стоит 2,05 миллиона рублей, а УАЗ «Патриот» от 1,78 миллиона рублей, вдобавок, отечественный рамный внедорожник больше и бывает только с полным приводом. Однако в больших городах проходимость и меньшая цена не всегда являются определяющими критериями, поэтому теоретически китайские кроссоверы в ППС могут стать столь же массовыми, как Haval F7 для ДПС.