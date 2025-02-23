Опрос: российские мужчины мечтают о "Ниве"

Накануне 23 февраля 2025 года маркетплейс Fresh задал своим клиентам вопрос: "Представьте, что вам предложат подарить еще одну машину в дополнение к той, что уже есть. Какую модель вы бы выбрали?" В опросе приняли участие 4725 мужчин в возрасте от 19 до 64 лет из 10 городов России.

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На первом месте по числу ответов оказался отечественный внедорожник ВАЗ-2121, он же "классическая Нива", он же Niva Legend. Его предпочли 22% мужчин. Об этом в компании Fresh рассказали "Российской газете".

Наиболее характерные комментарии: "Лучшая отечественная разработка, во многом опередившая мировые тренды; выпускается, сколько я себя помню; отличная проходимость при небольших расходах на владение".

На втором месте - Toyota Land Cruiser разных поколений. В пользу "крузака" высказались 14% респондентов.

Типичные объяснения: "На таком можно и в тайгу, и в театр; тут все честное, включая раму; японское качество всегда в цене".

На третьем месте - внедорожник УАЗ "Патриот". Его хотели бы получить в подарок в качестве второй машины 10% опрошенных.

Свой выбор они обосновали примерно так: "Серьезный внедорожник, который не жалко использовать по прямому назначению; легендарная модель - эти машины я встречал там, где никаких дорог нет; простая конструкция, несложно починить самому, а в наше время это важно".

Оставшийся 54% распределились среди множества моделей, среди которых выделяются две большие группы: спортивные машины и исторические. Под спортивными понимаются как модели с характерным типом кузова, например, купе или тарга, так и просто "заряженные" седаны, хэтчбеки и универсалы. Из отечественных моделей чаще всего назывались ВАЗ-2101, Москвич-412 и "Волга" ГАЗ-24. Наиболее частое объяснение: "такая машина была у родителей, у дедушки, у меня самого".

Из иностранных моделей прошлого однозначным лидером стал Mercedes-Benz S-класса в кузове W140, герой 1990-х годов, известный в народе как "шестисотый". Характерный отзыв: "Серьезная машина для серьезных людей, легенда тех времен, когда автомобили делали инженеры, а не маркетологи".