Завод «Москвич» повысил цены на свои автомобили 2025 года выпуска, сообщает Wroom.

«Компактный кроссовер «Москвич 3» подорожал на 65–97 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Лифтбек «Москвич 6» прибавил 77 тысяч рублей во всех комплектациях», — говорится в сообщении портала.

«Москвич 3» в базовой версии теперь стоит минимум 1,76 млн рублей. Лифтбек «Москвич 6» — 2,28 млн рублей. Цены на электромобиль «Москвич 3е» не изменились.

До этого стало известно, что китайский Haval Jolion стал самым популярным новым кроссовером в России по итогам 2024 года.

Интерес к новым автомобилям "Москвич" в 2024 году вырос на 50%

В 2024 году продажи Haval Jolion увеличились в 1,5 раза и составили 83,8 тыс. экземпляров. На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в 2024 году разошелся тиражом в 64,8 тыс. машин. Третье место занимает Chery Tiggo 4 Pro с результатом 52,7 тыс. единиц. Далее следует Lada Niva Travel, показатель которого в прошлом году составил 50 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Monjaro — 47,8 тыс. проданных автомобилей.

Ранее были названы самые популярные автомобили у россиян.