Lada Aura добралась до Беларуси: цены переписали в последний момент. Местный портал Av.by поделился подробностями продвижения новой модели на первом экспортном рынке. Коллеги выяснили, что Lada Aura предложат в двух комплектациях, а цены составят от 91 900 до 98 900 белорусских рублей (эквивалент 2,48-2,67 миллиона российских рублей). По информации издания изначально бизнес-седан должен был быть дешевле, но в последний момент Aura подорожала.

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Изначально белорусские дилеры рассчитывали на стартовую цену 74 500 местных рублей (2,0 миллиона российских рублей), но АвтоВАЗ распорядился скорректировать прайс-листы. Вероятно, свою роль сыграла ситуация с ценами в Казахстане, где Lada Aura предложили гораздо дешевле, чем в России. В итоге с казахстанского сайта модель убрали вовсе.

В Беларуси комплектации Lada Aura те же, что и в России, где стретч-седан стоит 2,6-2,8 миллиона рублей без учёта спецпредложений. Другие модели АвтоВАЗа у соседей существенно дешевле: например, Vesta NG стоит от 44 900 белорусских рублей (1,21 миллиона российских рублей), фургон Largus — от 50 700 белорусских рублей (1,37 миллиона российских рублей).

В белорусском представительстве Lada утверждают, что местные покупатели заинтересованы в российском бизнес-седане, а заявки на Lada Aura начали поступать с момента начала производства модели. Однако дилеры из Беларуси с нетерпением ждут Lada Iskra и надеются укрепить свои позиции на рынке за счёт принципиально нового «бюджетника».