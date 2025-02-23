Great Wall начал продажи дизельных внедорожников Tank

Китайские дилеры стали выдавать «безрозеточные» версии Tank 400: на выбор есть бензиновый умеренный гибрид и негибридный дизель. Сам «четырёхсотый» дебютировал ещё в 2023 году, но до недавнего времени в Поднебесной предлагали только заряжаемый гибрид Hi4-T. Теперь Tank доступен с дизельным 2,4-литровым двигателем: агрегат знаком россиянам по актуальному внедорожнику Haval H9.

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Бензиновый Tank 400 стоит в Китае 250 тысяч юаней (34,5 тыс. $), дизельный — 265 тысяч юаней (36,5 тыс. $). По технике без откровений: дизельный внедорожник оснащается турбомотором 2.4 (186 л.с., 490 Нм), бензиновый — 2,0-литровым агрегатом (252 л.с., 385 Нм) в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. Для сравнения заряжаемый гибрид Tank 400 Hi4-T потянет на 280 тысяч юаней (38,6 тыс. $), а топовый четырёхцилиндровый Tank 300 обойдётся в 227 тысяч юаней (31,3 тыс. $).

Отказ от электрификации позволил снизить снаряжённую массу на 300-400 килограммов и прибавить в геометрической проходимости. Углы въезда/съезда равны соответственно 33°/31° градусу, дорожный просвет составляет 235 миллиметров, глубина преодолеваемого брода 800 миллиметров. Заявленный расход топлива в смешанном цикле у бензинового Tank 400 — 9,85 литра на 100 километров, у дизельного — 8,9 литра на 100 километров. Трансмиссия у внедорожников одинаковая: 9-ступенчатый автомат и полный привод типа ToD.

Скоро гамма Tank 400 пополнится более мощным и эффективным гибридом Hi4-Z мощностью 864 лошадиные силы. Для россиян дебют дизельных внедорожников Tank любопытен, ведь у нас бензиновый «четырёхсотый» продаётся с середины февраля. А в будущем модификация на «тяжёлом» топливе появится у Tank 300.