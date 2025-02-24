В Китае в 3,5 раза обвалился спрос на электрокары Volkswagen

Первый месяц 2025 года немецкая марка закрыла с результатом 171,9 тысячи проданных автомобилей, однако «делают кассу» версии с двигателями внутреннего сгорания. Электромобили Volkswagen нашли всего 4552 покупателя, что на 71% меньше результата 2024 года (15 828 единиц). Таким образом, доля «батарейных» машин упала до 2,6 процента, хотя рынок электрокаров в Поднебесной растёт!

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Самым успешным электрическим Volkswagen остаётся ID.3: он нашёл в Китае 2623 покупателя, что втрое меньше результатов 2024 года. На второй строчке ID.4 X (1020), на третьей его альтер-эго ID.4 Crozz (889). Продажи «четвёрок» по сравнению с январем 2024 года сократились на 59-70 процентов. Новинки вовсе не сработали: например, седан ID.7 Vizzion нашёл всего девять покупателей!

Дилеры Volkswagen предлагают скидки, но на конкурентном китайском рынке это мало помогает. Для немецкой марки продажа 4,5 тысячи электромобилей за месяц — катастрофический результат, ведь бестселлер сегмента — Geely Xingyuan — за январь нашёл 28,1 тысячи покупателей. Сопоставимы и показатели Tesla Model Y (25,7 тысячи единиц). Успехи Volkswagen держатся на бензиновых седанах Sagitar, Passat и Lavida, которые входят в десятку бестселлеров рынка КНР.

Китайские эксперты выразили мнение, что Volkswagen оказался заложником своих ценностей: молодые покупатели электрокаров не озабочены динамикой, управляемостью, качеством сборки и ездовым комфортом. Им нужна «цифровизация», удобные подключения автомобиля и смартфона, умный автопилот и быстрые обновления прошивки. Volkswagen ничего из этого на электромобилях не предлагает.