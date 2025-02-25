В Москве появились флагманские седаны Hongqi Guoya

На парковке в Москве замечены представительские седаны Hongqi Guoya, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

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Автомобили с номерными знаками Киргизии находились на стоянке рядом с одним из дилерских центров. На официальном сайте Hongqi в России модель Guoya не представлена.

Впервые седан Guoya был показан на автосалоне в Пекине весной 2024 года. Он позиционируется как конкурент Mercedes-Maybach. В Китае представительский седан предлагается за сумму, эквивалентную $194 тыс. (₽17 млн).

Длина Hongqi Guoya составляет 5350 мм, он выпускается в четырехместном и пятиместном варианте. Автомобиль снабжен полным приводом и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Двигателей два на выбор: мотор V6 3.0 мощностью 381 л.с., а также четырехлитровый V8 мощностью 476 л.с. Со «старшим» мотором седан способен разогнаться с места до 100 км/ч за 4,3 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

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