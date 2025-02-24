Toyota готовит бюджетный внедорожник Land Cruiser FJ

Новый Toyota Land Cruiser FJ по цене RAV4: сроки дебюта и подробности. Японский портал Best Car Web поделился инсайдом о перспективной компактной модели. По данным издания, конкурент пятидверного Suzuki Jimny от концерна Toyota отличится лестничной рамой, постоянным полным приводом с дифференциалом Torsen, простым 2,7-литровым бензиновым атмосферным двигателем и ценой от четырех миллионов йен (27 тыс. долларов США).

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В целом японские журналисты солидарны с описанием коллег из Австралии. Компактный рамный внедорожник Toyota будет сопоставим по размерам с Corolla Cross, основой послужит платформа IMV 0 от «бюджетников» для Таиланда, но по трансмиссии и двигателю новинка окажется близка к базовому Land Cruiser Prado 250.

Дебют модели отложили из-за того, что Toyota уличили в мошенничестве с выбросами. Ожидается, что премьера состоится осенью 2025 года, а покупателям предложат несколько модификаций по цене от трёх до четырёх с половиной миллионов йен (эквивалент 27-30 тысяч долларов). Таким образом, новинка окажется в полтора-два раза дешевле Land Cruiser 300, а сравнимо будет стоить RAV4 в богатой комплектации.

В стремлении выпустить недорогие аналоги знаменитых моделей замечена не только Toyota. На недавнем мероприятии Mercedes-Benz выяснилось, что немцы не отказались от проекта g-class: маленькой электрической альтернативы «Гелику».