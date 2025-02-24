Для кабриолета Maserati GranCabrio стала доступна базовая версия

У нового кабриолета Maserati GranCabrio появилась базовая версия. На Конкурсе элегантности в швейцарском Санкт-Морице показали самую маломощную и доступную версию двухдверки. Такому Maserati GranCabrio не положены приставки в названии, 3,0-литровый двигатель V6 Nettuno дефорсирован до 490 лошадиных сил и 600 Нм. Впрочем, других упрощений нет, зато цена в Италии снизилась почти на 20% до 170 тысяч евро (15,8 миллиона рублей).

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Снаружи базовый Maserati GranCabrio практически не выделяется: разве что отсутствуют надписи на жабрами в передних крыльях, а над воздухозаборниками тормозов в переднем бампере нет накладки. Зато полный привод, 8-ступенчатый автомат и пневматическая подвеска остались в списке стандартного оснащения, опций меньше не стало: есть и проекция, и ветрозащитный экран, и вентилируемые кресла.

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По сравнению с модификацией Trofeo (550 л.с., 650 Нм) время разгона 0-100 выросло на 0,3 секунды (до 3,9 секунды), а максимальная скорость упала с 316 до 302 км/ч. Зато при покупке можно сэкономить 40 тысяч евро! По европейским меркам 170 тысяч евро — конкурентная цена за полноприводный бензиновый кабриолет со спортивным характером, ведь Porsche 911 Carrera 4 GTS с открытым кузовом стоит от 200 тысяч евро.

Итальянская марка столкнулась с драматическим падением продаж в Европе: по данным JATO Dynamics, в 2024 году спрос упал на 40%. Отчасти снижение спроса связано с отказом от седанов Quattroporte и Ghibli, а также кроссовера Levante, однако паркетник Grecale ещё молод, а бестселлером сегмента так и не стал.