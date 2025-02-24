Американцы нашли три опасных дефекта у Zeekr

Американцы нашли три опасных дефекта у единственного Zeekr в США. Премиум-бренд Geely заключил договор с сервисом Waymo на поставку беспилотных такси, и первый экземпляр не понравился заокеанским регуляторам. У Zeekr RT (переоборудованный под автономное вождение минивэн Mix) после краш-тестов выявили три проблемы: китайцам придётся переделать направляющие кресел, обновить софт и поменять защитные желобы на задней стойке.

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Поставки китайских автомобилей для американских клиентов едва ли возможны, пока президентом остаётся Дональд Трамп. Однако Zeekr нашёл способ легально проникнуть на рынок США: суббренд Geely стал партнёром Waymo в проекте развития беспилотных такси. Контракт подразумевает отправку за океан 30 электромобилей. Но к таким машинам тоже предъявляют требования безопасности, и первый блин оказался комом.

Минивэн, ввезенный 27 января 2025 года, не прошёл краш-тест на соответствие федеральным стандартам безопасности транспортных средств. После фронтального удара на скорости 40 км/ч непристёгнутые пассажиры беспилотника могли получить травмы от удара головой о правую переднюю стойку. Также неправильно работает датчик массы пассажира: один из аэрбэгов может отключиться. Наконец, шторка безопасности не полностью закрывает заднее окно.

Впрочем, с учётом инновационной конструкции Zeekr Mix и специфических требований регулятора США, результаты краш-теста скорее успешны для китайского бренда. Все недочёты можно устранить малой кровью: придётся переписать софт, уменьшить диапазон перемещения пассажирского кресла и поменять желоба шторки безопасности. Ещё не поставленные минивэны сразу отправятся в США с доработками.