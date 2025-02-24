Российские власти закупили Zeekr

Российские власти закупили 789-сильный электрокар Zeekr. На профильном сайте появилась фотография новейшего Zeekr 009 Glory Edition на номерах спецсерии в*мр777. На топ-комплектацию с четырёхместным салоном указывают хромированные 20-дюймовые кованые диски, лидар на крыше, соответствующие иероглифы на пятой двери и дизайн носовой части кузова. В Китае такие «девятки» появились прошлой весной, цена — от 789 тысяч юаней (~109 тысяч долларов).

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Zeekr 009 Glory Edition штатно оснащается двухкамерной пневмоподвеской, полным приводом и силовой установкой отдачей 789 лошадиных сил и 810 Нм. Минивэн снаряженной массой 2,9 тонны способен разменять 100 км/ч с места за 3,9 секунды, а заявленный запас хода — 702 километра (CLTC). Электросистема с напряжением 800 вольт позволяет зарядить батарею с 10% до 80% всего за 11,5 минуты.

Задняя часть салона отделена от водителя перегородкой с 43-дюймовым экраном с разрешением 2,5К. У VIP-кресел целая гамма электрорегулировок, подогрев, вентиляция и массаж, предусмотрены оттоманки и даже холодильник. Аудиосистема с 31 динамиком позволяет устроить в салоне кинотеатр. Кому принадлежит роскошный Zeekr 009 из открытых источников выяснить нельзя.

Электрические китайские минивэны в государственных гаражах пока редкость, но бензиновые и даже гибридные модели уже замечены. Например, на саммите БРИКС в Казани у ФСО были замечены Hongqi HQ9, а по улицам Москвы не первый год ездит Voyah Dreamer с проблесковым маяком синего цвета.