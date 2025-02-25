В РФ продают Mitsubishi Lancer 2008 года с минимальным пробегом

В России выставили на продажу Mitsubishi Lancer 2008 года почти без пробега: на одометре 17-летнего автомобиля нет и десяти тысяч пробега, сообщает «Российская газета».

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«Владелец утверждает, что состояние автомобиля — как только что с завода, вся кузовщина и стекла родные, салон также не имеет признаков эксплуатации», — говорится в сообщении издания.

В оснащение входят штатная магнитола, кондиционер, передние электростеклоподъемники, подушки безопасности, бортовой компьютер, запасное колесо.

Mitsubishi Lancer оснащен мотором 1.5 литра мощностью 109 л.с. и автоматической коробкой передач.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России продают 21-летний ВАЗ-2110 с пробегом 40 тыс. километров.