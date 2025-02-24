МВД будет оценивать эффективность автошкол

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект МВД России, согласно которому министерство займется разработкой показателей эффективности автошкол. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект", - отметил источник.

Согласно пояснительной записке (есть в распоряжении ТАСС), МВД России планируется поручить разработку перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, "поскольку сведения о результатах сдачи экзаменов, а также о состоянии аварийности по вине начинающих водителей находятся в распоряжении министерства".

Сведения об эффективности автошкол предполагается размещать в интернете "в целях обеспечения гражданам открытого к ним доступа и формирования ими мнения о качестве подготовки в конкретной образовательной организации".

Закон вступит в силу спустя 180 дней после официального опубликования. Такой срок обусловлен необходимостью разработки и принятия подзаконных актов во исполнение положений законопроекта.