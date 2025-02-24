В России резко вырос спрос на страховку каско

В РФ вырос спрос на автостраховку каско. На российском рынке значительно увеличился спрос на полисы каско. Так, по информации «Национальных кредитных рейтингов», в 2024 году страховщики заработали на продаже добровольной страховки 343 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2023-ем.

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Отмечается, что большая часть полисов была оформлена непосредственно в страховых компаниях, без участия брокеров. Как пояснил совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков, связано это с тем, что брокеры практически не занимаются сегментов автострахования.

Ранее специалисты популярного маркетплейса зафиксировали рекордный рост продаж полисов каско за десять месяцев 2024 года — более 360% относительно аналогичного периода прошлого года. Среди марок, на которые водители чаще всего приобретали каско, значатся Chery, ВАЗ, Haval, Geely, Kia, BMW, OMODA, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

При этом почти треть страховых случаев по каско приходится на китайские машины. «Росгосстрах» сообщил, что в этом году 31% страховых случаев по полисами каско пришёлся на легковые автомобили китайских брендов, в том числе собранных в России. В прошлом году их доля составляла только 12%.

Помимо этого, в России заметно вырос спрос на каско от водителей без полиса ОСАГО. Популярный финансовый маркетплейс проанализировал рынок каско и пришёл к выводу, что с января этого года продажи полисов от бесполисных водителей выросли на 30%. Наибольший спрос на каско от водителей без полиса ОСАГО был зафиксирован в июне и октябре текущего года.